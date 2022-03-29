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Макрон заявив Путіну, що оплата російського газу в рублях неможлива

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макрон,путін
Президент Франції Емманюель Макрон під час телефонної розмови із Володимиром Путіним, сказав президенту РФ, що його вимога оплачувати російський газ рублями не буде виконана.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Також французький президент сподівався домовитися про евакуацію мирного населення Маріуполя. Але не домовився: як повідомила пресслужба Макрона, Путін лише "обіцяв подумати".

Також журналістам у Єлисейському палаці підвтердили, що Франція проти плати за газ в рублях, передає Reuters.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Victor Yackiv
    Скоро буде формула: немає газу - немає продовольства!
  • ahuhu
  • ladyar
    Или макронами.
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