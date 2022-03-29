Внаслідок авіаударів окупантів по Броварському району зайнялися склади з продуктами харчування, - прокуратура. ФОТО

29 березня 2022 року збройні сили РФ здійснили авіаудар по території Броварського району Київської області. Снаряд влучив у склади, де зберігалися продукти харчування, побутова хімія та інші товари загального вжитку.

Автор: Володимир Янченко