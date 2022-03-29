Внаслідок авіаударів окупантів по Броварському району зайнялися склади з продуктами харчування, - прокуратура. ФОТО
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29 березня 2022 року збройні сили РФ здійснили авіаудар по території Броварського району Київської області. Снаряд влучив у склади, де зберігалися продукти харчування, побутова хімія та інші товари загального вжитку.
Про це йдеться у повідомленні Київської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок авіаудару сталося займання складів, загальна площа яких становить 20 тис. кв м.
Наразі на місці працюють співробітники ДСНС, попередньо жертв та постраждалих не має.