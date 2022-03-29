Шмигаль про План відновлення України: "Об’єднає країни світу від США до Японії, від Австралії до Канади"
4 33939
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про новий План відновлення України після війни.
Про це він повідомив під час засідання Кабміну, інформує Цензор.НЕТ.
Шмигаль озвучив три напрямки: грамотний підрахунок всіх збитків, заморожування й арешт усіх російських коштів та акумуляція коштів від партнерів у Фонд відновлення України.
"Мова йде про новий План відновлення України, який об’єднає країни світу: від США до Японії, від Австралії до Канади. Країни Європи готові демонструвати лідерство в цьому питанні, і сподіваємося це буде не тільки на словах, але ми дійсно побачимо, що таке об’єднана Європа, що таке об’єднаний світ навколо України", - пояснив глава уряду.