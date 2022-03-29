На Донбасі відбито 4 атаки ворога, знищено 7 танків, 7 одиниць бронетехніки, - штаб ООС
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На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують боронити нашу землю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
У зведенні відзначається: "Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 4 атаки ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам.
Зокрема, українські захисники знищили 7 танків, 7 одиниць броньованої та 2 одиниці автомобільної техніки, а також одну протитанкову гармату МТ-12 противника.
Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"