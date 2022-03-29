Окупанти не пропустили жодної евакуаційної колони в Запорізькій області, - ОВА
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Війська РФ не пропустили жодної евакуаційної колони на тимчасово окупованих ними територіях Запорізької області.
Про це у Telegram повідомив глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.
"Орки сьогодні не пропустили жодної колони! Не дочекалися "зеленого коридору" 76 одиниць техніки, що виїхали із Запоріжжя. Не змогли приїхати до Запоріжжя авто з Енергодара. Не змогли приїхати до Запоріжжя колони з Бердянська", - йдеться в повідомленні.
За його словами, переговори тривають. Українська сторона докладає максимальних зусилль для того, щоб люди доїхали до міст призначення.