У ВР подано законопроєкт про заборону Московського патріархату на території України
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Верховної Ради.
Відповідний законопроєкт вже внесли у Верховну Раду. Ініціатором виступила народна депутатка від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Свобода" Савчук Оксана Василівна. Тепер за цей законопроєкт мають проголосувати народні депутати.
Метою ухвалення законопроєкту є захист нацбезпеки і територіальної цілісності України, запобігання колабораціонізму, припинення розпалювання міжрелігійної ворожнечі та дестабілізації релігійного середовища в Україні, – сказано в повідомленні.
Законопроєкт передбачає, що всю церковну власність управління РПЦ в Україні та релігійних організацій, зокрема й Київської митрополії Української православної церкви, впродовж 48 годин з дня ухвалення цього закону мають інвентаризувати та націоналізувати.
Релігійні громади, монастирі і духовні навчальні заклади Московського патріархату можуть змінити свою підлеглість впродовж 14 днів.
Свято-Успенська Києво-Печерська лавра, Свято-Успенська Почаївська лавра та інші архітектурні пам'ятки державного значення, що перебувають у власності або користуванні РПЦ, перейдуть у власність держави.