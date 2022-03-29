Кабмін готує програму підтримки примусово депортованих Росією українців, - Верещук

Росія поспіхом намагається створити медійну картинку для закордонного й внутрішнього споживача, демонструючи себе країною-миротворицею, яка "допомагає" російськомовним українцям – мешканцям сходу та півдня – виїжджати з "ненависної" їм землі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Ми знаємо, що це насильницьке вивезення, якому з часом дадуть правову оцінку. Нам треба більше озвучувати, що ми робитимемо в таких випадках. Щодо російської пропагандистської картинки – вона марна. Маріупольці добре знають, хто на них – дітей, жінок, стареньких – скидав бомби. І ці телесюжети точно не вбережуть окупанта від неминучої відповідальності, зокрема – за порушення міжнародного гуманітарного права й низки конвенцій", - наголосила вона.

За словами Верещук, вже чимало людей змогли повернутися до України із російської території, куди їх примусово перемістили.

Уряд наразі готує програму підтримки таких людей.

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