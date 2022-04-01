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Кремль спробує створити на тимчасово захоплених територіях України "щось на зразок Північної Кореї", - експрем'єр Швеції Більдт

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Кремль спробує створити на тимчасово захоплених територіях України "щось на зразок Північної Кореї", - експрем'єр Швеції Більдт
Колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт попереджає, що Кремль спробує створити на тимчасово захоплених територіях державні утворення, щоб протиставити їх незалежній Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Сьогодні".

Він припускає, що РФ може забрати деякі території України в тому випадку, якщо не впорається з країною цілком.

"Ми повертаємося до 2014 року: "Новоросія". Хотіли Одесу, хотіли Харків, хотіли все. Але, звичайно, взяли те, що змогли. Якщо вони зможуть взяти на схід від Дніпра, може Одесу захоплять. Вони влаштують щось таке на зразок Північної Кореї. Назвіть, як хочете. У цьому немає сумнівів", - говорить колишній прем'єр Швеції.

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Топ коментарі

  • First Last 5c638456
    тимчасово окуповані території будуть звільнені до кінця цього літа!
  • Артем 42df2539
    Ага, а весь народ України буде сидіти та дивитися
  • Gyro
    Захопити вони можуть хіба що статюетку свого фірера за комірець, а не Одесу...)
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