Війська РФ майже вийшли з Броварського району, - мер Броварів Сапожко
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Російські військові залишили практично весь Броварський район.
Про це повідомив в ефірі телемарафону міський голова Броварів Ігор Сапожко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, ЗСУ зачищатимуть населені пункти від окупантів, ворожої техніки, проводитимуть розмінування.
Сапожко також повідомив, що у Броварах блокпости не розбирають і готові до оборони. Чимало жителів повернулися до міста.
Поступово відновлюється робота малого та середнього бізнесу: відкриваються підприємства, магазини, павільйони.
"Місто починає жити своїм життям. Так як у нас був надійний захист від ЗСУ, тому ми завжди говорили про те, шо все спокійно, все добре", - сказав Ігор Сапожко.