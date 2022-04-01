Суд у Львові заочно заарештував 29 російських сенаторів

У Львові Личаківський районний суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою 29 сенаторам Ради федерації Федеральних зборів РФ, яких підозрюють у пособництві у веденні агресивної війни проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомила пресслужба Личаківського районного суду Львова.

Читайте також: Путіна не можна судити в Україні за воєнні злочини, поки він є Президентом РФ, - Венедіктова

"Сенатори обґрунтовано підозрюються у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.110 КК України (умисні дії вчинені за попередньою змовою групою осіб з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків) та ч.5 ст.27,ч.2 чт.437 КК України (пособництво у веденні агресивної війни)", - зазначається у повідомленні.

Клопотання розглянуто за правилами ч.6 ст.193 КПК України, якою передбачено, що слідчий суддя може обрати запобіжний захід за відсутності підозрюваного, якщо він виїхав або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою державою-агресором, або оголошений у міжнародний розшук.

Читайте також: Хай у Москві не забувають, що санкції триватимуть і посилюватимуться, доки не буде миру, - Зеленський