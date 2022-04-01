В Курській області РФ силовиків перевели на підвищену готовність через пожежу на нафтобазі в Бєлгороді

Курська область РФ перевела в режим підвищеної готовності силові структури після пожежі на бєлгородській нафтобазі.

Про це повідомив губернатор регіону Роман Старовойт, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Через події у Бєлгороді всі силові служби в Курській області переведені в режим підвищеної готовності. Зберігаємо спокій. Продовжую тримати в курсі подій", - написав Старовойт у Телеграм-каналі.

Він також зазначив, що у разі потреби Курська область готова поділитися з Бєлгородською запасами палива.

"Ми завжди готові поділитися з сусідами, своїх запасів палива у нас вистачить на кілька тижнів. Не піддавайтеся паніці - спеціально заправлятися не потрібно", - закликав Старовойт.

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Пожежа на нафтобазі у Бєлгороді сталася вранці у п'ятницю. Гладков повідомляв, що причина загоряння – авіаудар українських військових. Внаслідок займання постраждали двоє співробітників нафтобази, жертв немає. Жителів прилеглих вулиць перевезено у безпечне місце.