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Загарбники протягують до Мелітополя інтернет-лінію з Криму, - Федоров

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Загарбники протягують до Мелітополя інтернет-лінію з Криму, - Федоров
До захопленого російськими військами Мелітополя, де блокується український мобільний зв’язок та інтернет, РФ підводить свою лінію інтернету.

Про це в ефірі телемарафону сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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"Сьогодні вони підводять до міста своє оптоволокно з Криму, щоб повністю заблокувати інтернет. Ми знаємо, що і РФ не всесвітня мережа Інтернет, а якийсь свій урізаний, заблокований, і вони зараз намагаються заблокувати інформацію", - сказав Федоров.

За його інформацією, вже майже тиждень у Мелітополі блокується телефонна мережа та мобільний зв’язок, інтернету також немає. Це робиться, аби створити інформаційний вакуум, наголосив міський голова.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово захоплених РФ містах Запорізької області зник український зв'язок і інтернет.

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Топ коментарі

  • Владимир Николенко 123e1460
    і шо? у нас теж проводили вже немає ні кацапів ні кабелю.
  • Перехватчик
    естник Стабильности #StandWithUkraine


    @stabilnosti

    ·
    1 ч



    Твоё лицо, когда твои родители - дебилы:

  • Харьков Сумской
    Траншею явно не копают. Кабель лежит на земле. Один точный снаряд - и нет чебурнета.
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