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Нідерланди частково призупинили роботу посольства в РФ: "Нині не може бути й мови про нормальні відносини з російським режимом"

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Нідерланди частково призупинили роботу посольства в РФ: "Нині не може бути й мови про нормальні відносини з російським режимом"
Через вторгнення Росії в Україну Нідерланди частково призупинили роботу посольства в РФ.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби дипмісії у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Через вторгнення Росії в Україну ми були змушені призупинити частину нашої діяльності, доки не припиниться війна. Ми покладаємо на Кремль відповідальність за цю безглузду війну, яка забирає безліч життів як мирних жителів України, так і російських солдатів. Нині не може бути й мови про нормальні відносини з російським режимом", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нідерланди прийняли понад 21 тисячу біженців з України

Як повідомлялося, Нідерланди офіційно прийняли понад 21 тисячу українців, які рятуються від розв’язаної Росією війни в Україні. Однак у Міністерстві юстиції та безпеки країни зазначають, що фактична цифра, ймовірно, більша, бо є й люди, які опікуються українцями вдома виключно власним коштом.

Влада країни закликає усіх українців, які були вимушені покинути власні домівки й наразі перебувають у Нідерландах, офіційно реєструватися, щоб після цього була змога отримати допомогу.

Топ коментарі

  • Garry Grant
    Тю,які дивні голландці. А ось падлоляк,агрохімія, "ватнік" чалий і їх ляльковод дєрьмак впевнені що мирні договори з кацапами можна підписувати.
  • Микола Мазуренко 7ef4c839
    Терористична країна, їй не місце в ООН
  • Ksenia VB
    Вся парашка перетворилась на кодло кровожерливих убивць. Подивіться як звіріє простий кацап чи кацапка. Та їм треба екзорцизм проводити.
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