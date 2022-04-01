Нідерланди частково призупинили роботу посольства в РФ: "Нині не може бути й мови про нормальні відносини з російським режимом"

Через вторгнення Росії в Україну Нідерланди частково призупинили роботу посольства в РФ.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби дипмісії у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Через вторгнення Росії в Україну ми були змушені призупинити частину нашої діяльності, доки не припиниться війна. Ми покладаємо на Кремль відповідальність за цю безглузду війну, яка забирає безліч життів як мирних жителів України, так і російських солдатів. Нині не може бути й мови про нормальні відносини з російським режимом", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нідерланди прийняли понад 21 тисячу біженців з України

Як повідомлялося, Нідерланди офіційно прийняли понад 21 тисячу українців, які рятуються від розв’язаної Росією війни в Україні. Однак у Міністерстві юстиції та безпеки країни зазначають, що фактична цифра, ймовірно, більша, бо є й люди, які опікуються українцями вдома виключно власним коштом.

Влада країни закликає усіх українців, які були вимушені покинути власні домівки й наразі перебувають у Нідерландах, офіційно реєструватися, щоб після цього була змога отримати допомогу.