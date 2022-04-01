Новини • Агресія Росії проти України, Війна

У США розраховують завершити постачання зброї Україні на $800 млн до середини квітня

10 62060
У США розраховують завершити постачання зброї Україні на $800 млн до середини квітня
США вважають, що їм вдасться завершити постачання Україні озброєнь на суму $800 млн до середини квітня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Неназваний високопоставлений представник Пентагону уточнив, що перші 4-5 партій озброєнь у рамках цього пакету військової допомоги, про який влада США оголосила раніше в березні, вже надійшли українській стороні.

Крім того, він назвав "безпрецедентною" допомогу США Україні на суму приблизно $350 млн у галузі безпеки, надану за останні три тижні.

16 березня президент США Джо Байден оголосив про надання Україні додаткової військової допомоги на $800 млн. Він пояснював, що серед наданої допомоги - 800 одиниць зенітних озброєнь, зокрема системи далекого радіусу дії, 9 тис. одиниць протитанкових озброєнь, 7 тис. одиниць стрілецької зброї, включаючи кулемети, дробовики, гранатомети, та 20 млн різних боєприпасів, включаючи артилерійські. Також йшлося про виділення безпілотників.

Як уточнював Байден, загальний обсяг такої допомоги США в Україні становить $1 млрд.

Також читайте: Немає ознак, що війська РФ їдуть додому, - Пентагон

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Амерам-черговий респект.Не зупиняйтесь,зброї забагато не буває...
  • Перехватчик
    Видео о правильном приготовлении асвабадителей

    https://twitter.com/i/status/1509560116906971140
  • MAKAROV ddf66d11
    США ********! Настоящий братский народ. Если бы еще с десяток списанных F22 дали, то в принципе вопрос с превосходством в небе был бы закрыт, ибо кацапская ПВО и говнолеты с ними бы ничего не смогли сделать
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини