Росія не уникне відповідальності за воєнні злочини, заблокувавши продовження мандата місії ОБСЄ в Україні, - МЗС

Блокування Росією мандата спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні підтверджує свідомий вибір Москви на користь подальшого ведення агресивної війни проти України.

Про це йдеться у коментарі МЗС України щодо припинення відсьогодні дії мандата спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні через позицію РФ, передає Цензор.НЕТ.

У МЗС зауважили, що серед ключових завдань місії були зменшення напруги та розбудова миру, стабільності та безпеки.

"Блокування мандата місії підтверджує свідомий вибір Москви на користь подальшого ведення агресивної війни проти України. Росія не зацікавлена в роботі СММ ОБСЄ, яка мала фіксувати численні порушення російськими загарбниками норм міжнародного гуманітарного права, фактів вчинення воєнних злочинів та злочинів проти людяності", - заявили у зовнішньополітичному відомстві.

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Водночас наголошується, що деструктивна позиція РФ не дозволить уникнути відповідальності ані її військовому та політичному керівництву, ані безпосереднім виконавцям злочинних наказів.

У МЗС підкреслили, що Україна зацікавлена у продовженні моніторингової діяльності місії в межах усієї міжнародно визнаної території держави.

"У цьому контексті висловлюємо рішучу підтримку зусиллям Польського головування та генерального секретаря ОБСЄ задля забезпечення ефективної присутності ОБСЄ в Україні", - зазначили у відомстві.

Як повідомлялося, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні була створена у березні 2014 року за запитом уряду України до ОБСЄ та консенсусним рішенням усіх 57 держав-учасниць, включаючи РФ.

Мандат місії продовжувався кожного року, останній річний період – з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року.

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що Польське головування продовжить консультації з державами-учасницями щодо майбутньої ролі та присутності ОБСЄ в Україні.