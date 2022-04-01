Повертатися до Бучі поки небезпечно: багато замінованої техніки, будинків і навіть трупів, - міськрада
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Повертатися до Бучі поки небезпечно - наразі місто залишається в окупації, багато замінованої техніки, будинків і навіть трупів.
Про це у своєму зверненні повідомив секретар Бучанської міської ради Тарас Шаправський, інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі місто залишається в окупації, багато замінованої техніки, будинків і навіть трупів. Тому прохання до тих, хто залишився, не підходити до небезпечних предметів", - зазначив Шаправський.
Він також додав, що вільнення міста продовжується, Збройні Сили України, територіальна оборона працюють над відвойовуванням кожного метра рідноі землі.