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Виробник автомобілів Peugeot та Fiat зупиняє свій єдиний завод у Росії

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Виробник автомобілів Peugeot та Fiat зупиняє свій єдиний завод у Росії
Автомобільна корпорація Stellantis, яка виробляє автомобілі марок Peugeot, Opel, Chrysler, Citroën та Fiat, збирається зупинити свій завод у Росії через брак комплектуючих.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Новое время, про це заявив гендиректор компанії Карлос Тавареш, пише BFM TV.

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Єдиний російський завод компанії ПСМА Рус знаходиться у Калузі.

"Завод Stellantis в Калузі, Росія, буде змушений припинити роботу через брак деталей, що не зробить світ кращим", — заявив глава автовиробника.

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Топ коментарі

  • Николай Украинец 035fd2b7
    Цей список потрібно трошки розширити. Першим, відповідальним має бути зеленський напевно. Може я не правий, ну то поправте мене.
  • YU ST
  • Ksenia VB
    Lady Luck
    @LadyLuck1908
    ·
    11 год
    Зеленский назвал кто помог сдать Херсон. Зам начальника Сбу и нач. внутренней разведки Наумов и Криворучко
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