Виробник автомобілів Peugeot та Fiat зупиняє свій єдиний завод у Росії
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Автомобільна корпорація Stellantis, яка виробляє автомобілі марок Peugeot, Opel, Chrysler, Citroën та Fiat, збирається зупинити свій завод у Росії через брак комплектуючих.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Новое время, про це заявив гендиректор компанії Карлос Тавареш, пише BFM TV.
Єдиний російський завод компанії ПСМА Рус знаходиться у Калузі.
"Завод Stellantis в Калузі, Росія, буде змушений припинити роботу через брак деталей, що не зробить світ кращим", — заявив глава автовиробника.