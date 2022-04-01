На Рівненщині заборонили безпідставне носіння зброї членами добровольчих формувань тергромад, - голова ОВА Коваль
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На Рівненщині Рада оборони області прийняла рішення заборонити безпідставне носіння членами добровольчих формувань територіальних громад зброї в громадських місцях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Рівненські новини.
"Зараз не час махати нею де попало. Зброя для того, аби захищати Батьківщину. Наголошую, членам ДФТГ Рівненської області неухильно дотримуватись вимог Статутів Збройних Сил України!" – зазначив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.