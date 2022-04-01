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На Рівненщині заборонили безпідставне носіння зброї членами добровольчих формувань тергромад, - голова ОВА Коваль

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На Рівненщині заборонили безпідставне носіння зброї членами добровольчих формувань тергромад, - голова ОВА Коваль
На Рівненщині Рада оборони області прийняла рішення заборонити безпідставне носіння членами добровольчих формувань територіальних громад зброї в громадських місцях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Рівненські новини.

"Зараз не час махати нею де попало. Зброя для того, аби захищати Батьківщину. Наголошую, членам ДФТГ Рівненської області неухильно дотримуватись вимог Статутів Збройних Сил України!" – зазначив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

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Топ коментарі

  • Yakov Nemo
    ***** ,почему ,*****, боитесь собственного народа . Почему ,а нас можно , носить , даже Беннет призвал ,у кого есть оружие носить постоянно. И у нас тоже много выходцев из Совка, миллион если не ошибаюсь . Так ,что Украинцы глупее чем Израильтяне , будут стрелять в друг дружку,. У Вас война, все должны ходить с оружием, даже женщины
  • Victarion Greyjoy
    Тобто, коли зустрінеш ДРГ, треба сказати щоб почекали, я додому за стволом збігаю? Чи як? Ідіотизм.
  • Николай Нестор Нагорняк
    Влада боїться людей зі зброєю?

    Якщо б в Херсоні вчасно видали зброю...

    Як "технологічно" здали Херсон..

    ХЕРСОН, Как взяли город
    Херсон был занят российской армией 3 марта. Сначала город взяли в кольцо: были заняты окрестные села и аэродром Чернобаевка. Потом российские военные зашли в город.

    Как брали Херсон? «Глупость или предательство, возможно, и то и другое», - говорит бывший губернатор Херсонской области Андрей Гордеев.

    - Значит, у нас есть четыре линии обороны. Первое - перешеек между Херсонской областью и Крымом, он весь полностью заминирован должен был быть. И мне, кстати, сказали, что за неделю до <…> его разминировали какого-то хера. Дальше - погранцы, но задача погранцов не вступать в бой, а увидеть факт <…>, дать сигнал и отойти, отодвинуться и так далее. Потом уже идет наша оросительная система. Оросительная система - она проектировалась в Советском Союзе Министерством обороны и Министерством сельского хозяйства. Сама структура - как бы форма канала - не предусматривает его пересечения никаким видом транспорта. В любом случае это утруднение движения. То есть логика такая: взрываются мосты, они все останавливаются, и наша артиллерия <…>. Потом третья линия обороны - это уже сама речка Днепр. До последнего держится Днепр, мост Антоновский, если что, он взрывается, и Херсон как бы вообще вне военных действий, моста нету, мы только охраняем линию воды. Хер его кто перейдет, тот Днепр. И последняя линия обороны - Каховский плацдарм. Идет эвакуация Новой Каховки, там выселяются люди и держится каховский плацдарм. Там делаются редуты, капониры. На все это отводится сутки. Вот эти сутки нам надо было остановить их на входе. Не получилось.

    Действующий губернатор Геннадий Лагута, со слов сослуживцев, в первый день [спецоперации] положил ключи на стол мэру со словами: «Я в этом не участвую» - и уехал из региона.

    Вместе с ним - в первый день спецоперации - уехало руководство полиции, прокуратуры, суды, чуть позже эвакуировались сотрудники СБУ.

    За Антоновский мост через Днепр бои шли два дня. Мост пытались подорвать дважды, <…>. За другой мост Херсонской области - Генический автомобильный - отдал жизнь инженер отдельного батальона матрос Виталий Скакун, лично осуществивший подрыв. - полностью https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/26/kherson
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