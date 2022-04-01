У Мелітополі окупанти відвезли у невідомому напрямку трьох директорів місцевих шкіл

Російські окупанти відвезли у невідомому напрямку трьох директорів шкіл м. Мелітополь Запорізької області, які написали заяви про звільнення після вимоги окупаційної влади відновити навчальний процес у місті, а також заявили про загрозу для школярів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА МЕЛИТОПОЛЬ".

Як повідомляється, у четвер, 31 березня, директори всіх шкіл Мелітополя написали заяви про звільнення. При цьому директори шкіл №4 Анжеліна Коваленко, №13 Олена Галацан та ліцею №9 Людмила Чугай відкрито заявили колаборантам, які примушують мелітопольських вчителів працювати в окупації, про відмову співпраці з владою загарбників та небезпеку відновлення занять у школах для дітей. У результаті самопроголошений мер Мелітополя Галина Данильченко наказала російським військовим видворити неслухняних адміністраторів шкіл із міста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти утримують в полоні 24 представників держустанов, - ОП

У публікації повідомляється, що вже у четвер увечері окупанти прийшли до будинків трьох директорів і відвезли їх у невідомому напрямку.

Мелітопольський міський голова Іван Федоров у прямому ефірі звернувся до Данильченко: "Якщо ви бажаєте зробити з дітей живий щит і взяти їх у заручники, тоді розпочніть зі своїх дітей та онуків. Ви не маєте морального права наражати мелітопольських дітей на небезпеку. Можете розпочати із себе. А не ховайтеся за російськими солдатами, які ховають обличчя від камер!".

Також читайте: З початку війни окупанти викрали 11 мерів міст та 8 інших посадових осіб муніципалітетів, - Денісова

Він подякував усім директорам та вчителям Мелітополя за виявлену позицію та небажання співпрацювати з окупантами.