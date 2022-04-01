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Загальні втрати РФ від початку війни - близько 17,7 тис. осіб, 143 літаки, 131 гелікоптер, 625 танків і 1 751 броньована машина

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Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 1 квітня втрати особового складу противника становлять близько 17,7 тисяч осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.04 орієнтовно становлять: 

особового складу - близько 17700 осіб,

танків - 625 од,

бойових броньованих машин - 1751 од,

артилерійських систем - 316 од,

РСЗВ  - 96 од,

засоби ППО - 54 од,

літаків - 143 од,

гелікоптерів - 131 од,

автомобільної техніки  - 1220 од,

кораблі /катери  - 7 од,

цистерн з ПММ  - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 85.

Спеціальна техніка - 24.

Пускові установки ОТРК/ТРК  - 4.

Загальні втрати РФ від початку війни - близько 17,7 тис. осіб, 143 літаки, 131 гелікоптер, 625 танків і 1 751 броньована машина 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зазнавши великих втрат ворог не досяг успіху у блокуванні та захопленні міста Києва, - Генштаб ЗСУ

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зазначають у Генштабі.

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Топ коментарі

  • MausMike
  • Підлога Маккартні
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Свято має тривати...
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