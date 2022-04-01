Загальні втрати РФ від початку війни - близько 17,7 тис. осіб, 143 літаки, 131 гелікоптер, 625 танків і 1 751 броньована машина

Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 1 квітня втрати особового складу противника становлять близько 17,7 тисяч осіб.