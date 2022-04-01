Загальні втрати РФ від початку війни - близько 17,7 тис. осіб, 143 літаки, 131 гелікоптер, 625 танків і 1 751 броньована машина
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Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 1 квітня втрати особового складу противника становлять близько 17,7 тисяч осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.04 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 17700 осіб,
танків - 625 од,
бойових броньованих машин - 1751 од,
артилерійських систем - 316 од,
РСЗВ - 96 од,
засоби ППО - 54 од,
літаків - 143 од,
гелікоптерів - 131 од,
автомобільної техніки - 1220 од,
кораблі /катери - 7 од,
цистерн з ПММ - 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 85.
Спеціальна техніка - 24.
Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зазначають у Генштабі.