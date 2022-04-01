Росія на переговорах в Стамбулі вимагала повної капітуляції України, - Нуланд (виправлено)

Під час переговорів у Стамбулі Росія фактично вимагала повної капітуляції України.

Про це заступниця Держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд розповіла в інтерв’ю телеканалу "Настоящее время", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Думаю, ми знаємо не так багато про те, як проходили переговори в Стамбулі. Важливо, що Україна, незважаючи на абсолютно неприйнятні вимоги Росії, практично вимоги повної капітуляції у цій війні. Україна залишилася за столом переговорів, продовжила спроби знайти дипломатичне вирішення цього жахливого, жорстокого конфлікту. І ми їх у цьому дуже підтримуємо", — зазначила Нуланд.

Також читайте: Путін вважає, що умови для припинення вогню в Україні "поки що не дозріли"