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Росія на переговорах в Стамбулі вимагала повної капітуляції України, - Нуланд (виправлено)

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Росія на переговорах в Стамбулі вимагала повної капітуляції України, - Нуланд (виправлено)
Під час переговорів у Стамбулі Росія фактично вимагала повної капітуляції України.

Про це заступниця Держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд розповіла в інтерв’ю телеканалу "Настоящее время", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Думаю, ми знаємо не так багато про те, як проходили переговори в Стамбулі. Важливо, що Україна, незважаючи на абсолютно неприйнятні вимоги Росії, практично вимоги повної капітуляції у цій війні. Україна залишилася за столом переговорів, продовжила спроби знайти дипломатичне вирішення цього жахливого, жорстокого конфлікту. І ми їх у цьому дуже підтримуємо", — зазначила Нуланд.

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Топ коментарі

  • Nestor Nen
    Заголовок і сама новина зовсім різні
  • акаб акабіч
    или текст по дебильному написан или заголовок с ним не совпадает
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    У лапатьніків немає жодного шансу перемогти українську незламну націю...
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