Остаточно схвалених планів щодо переговорів з Україною немає. Готується реакція на пропозиції, озвучені в Стамбулі, - Лавров

Остаточно схвалених планів щодо переговорів з Україною поки що немає, але вони мають тривати.

Про це заявив у п'ятницю глава МЗС РФ Сергій Лавров на пресконференції у Нью-Делі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

Він зазначив, що домовленості, покладені на папір під час переговорів у Стамбулі, "мають спочатку сформуватися".

"У нас готується реакція. Там є рух уперед, насамперед у тому, що стосується визнання неможливості Україні бути блоковою країною, неможливості для України шукати щастя в Північноатлантичному альянсі, без'ядерний, позаблоковий нейтральний статус, - це те, що зараз уже усвідомлюється як абсолютна потреба", - зазначив російський міністр.

Він підкреслив: "Так само як ми побачили набагато більше розуміння ще однієї реальності, маю на увазі ситуацію з Кримом та на Донбасі".

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"Але щодо потенційних подальших контактів, вони зараз опрацьовуються, буде оголошено", – сказав Лавров