Політичний шантаж Путіна неприйнятний, - міністр фінансів Німеччини Лінднер
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.
"Контракти це контракти. У них зазначено, що оплата має здійснюватися в євро та доларах", - наголосив Лінднер в ефірі телеканалу ZDF 31 березня.
Міністр додав, що будь-яка форма "політичного шантажу" з боку президента РФ - неприйнятна, і "жодних поступок Володимиру Путіну" від керівництва Німеччини не буде. "Будуть виконуватися чинні контракти. І ми не хочемо дозволяти, щоби жорсткі санкції, в тому числі й проти російського Центробанку, можна було обійти", - сказав він.
За словами Лінднера, мета санкцій, запроваджених щодо РФ у відповідь на війну проти України, - ізолювати країну політично, фінансово та економічно, а також чинити "максимальний тиск на Путіна", "щоб якомога скоріше зупинити його агресивні військові дії".