У звільненому Тростянці виявлено тіла закатованих мирних жителів, - розпочато кримінальні провадження
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У звільненому від російських окупантів Тростянці Сумської області виявлено зв'язані тіла мирних жителів із вогнепальними пораненнями.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генпрокурора у телеграм-каналі.
"За даними слідства, військовослужбовці збройних сил РФ, в порушення вимог Женевської конвенції про захист цивільного населення, під час окупації м. Тростянець викрадали та знущалися з мирних жителів. Після звільнення міста від російських військ 30 березня було виявлено два зв’язаних тіла з вогнепальними пораненнями. Загиблими виявилися мирні місцеві жителі, про зникнення яких родичі повідомляли за декілька днів до цього", - йдеться в повідомленні.
За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури здійснюються досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).