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ЗСУ знищили під Авдіївкою італійця, який воював на боці окупантів

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ЗСУ знищили під Авдіївкою італійця, який воював на боці окупантів
Військовослужбовці ЗСУ ліквідували під Авдіївкою Донецької області громадянина Італії Еді Онгаро на прізвисько Бозамбо, який з 2015 року воював на боці російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Новое время, про це з посиланням на його близького друга повідомляє агентство ANSA.

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За наявними даними, 46-річний житель Венеції помер внаслідок осколкових поранень, які дістав через вибух гранати.

В Україну Онгаро прибув після втечі з Італії, де проти нього було відкрито кримінальну справу за бійку у барі.

Вирушивши на Донбас, він вступив до прокремлівської терористичної організації "ДНР" і воював проти українських військових у складі банди "Прізрак".

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Топ коментарі

  • Vladimir Kravtsov 6080b18d
    Ну, земля йому скловатою!
  • Dennis Mac 64fb2a8a
    Більше не пожере ля пасту, падло
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Bellissimo...
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