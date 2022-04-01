Російські окупанти використовують українських дітей як живий щит під час переміщення колон техніки, - розвідка
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення ГУР Міноборони України.
За повідомленнями місцевих мешканців, в селі Новий Биків (Чернігівська область) російські солдати взяли у заручники та посадили у вантажівки місцевих дітей. Мета цих дій – страхування колони військової техніки на марші.
Окрім того, окупанти використовують дітей як заручників – як гарантію, що місцеве населення не видаватиме координати переміщення ворога українським захисникам.
Випадки використання дітей як прикриття фіксуються в Сумській, Київській, Чернігівській, Запорізькій областях.
Випадки нелюдського поводження з дітьми фіксуються українською стороною та міжнародними інституціями. Інформацію про кожен з них буде передано до міжнародних кримінальних судів. Окупанти обов’язково понесуть відповідальність за кожен вчинений воєнний злочин.