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Російські окупанти використовують українських дітей як живий щит під час переміщення колон техніки, - розвідка

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Російські окупанти використовують українських дітей як живий щит під час переміщення колон техніки, - розвідка
Фіксуються непоодинокі випадки, коли окупаційні війська використовують українських дітей як живий щит для військової техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення ГУР Міноборони України.

За повідомленнями місцевих мешканців, в селі Новий Биків (Чернігівська область) російські солдати взяли у заручники та посадили у вантажівки місцевих дітей. Мета цих дій – страхування колони військової техніки на марші.

Окрім того, окупанти використовують дітей як заручників – як гарантію, що місцеве населення не видаватиме координати переміщення ворога українським захисникам.

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Випадки використання дітей як прикриття фіксуються в Сумській, Київській, Чернігівській, Запорізькій областях.

Випадки нелюдського поводження з дітьми фіксуються українською стороною та міжнародними інституціями. Інформацію про кожен з них буде передано до міжнародних кримінальних судів. Окупанти обов’язково понесуть відповідальність за кожен вчинений воєнний злочин.

Також читайте: Українські жінки і діти стали живим щитом, який не дає ЗСУ працювати по ворогу, - Верещук

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Топ коментарі

  • Владимир Николенко 123e1460
    ніт. але кацапи гвалтували дітей на німецьких территоріях
  • FT FT
    Расскажите ето Люське Арестович которая доказывает что росийские террористы в плену требуют чтобы к ним относились лучше чем к самому себе. Террористов вообще в плен не берут, и никакая женевская конвенция на них не распростарняется, как бы Люська не возмущалась и не угрожала нашим солдатам
  • Яд
    Ця біомаса не мае права жити.
    Хлопці з ВСУ і тероборони, не беріть їх в полон! Вони того не варті!
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