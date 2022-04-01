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Удар по нафтобазі в Бєлгороді "не сприяє перемовинам", - Пєсков

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Удар по нафтобазі в Бєлгороді "не сприяє перемовинам", - Пєсков
У Кремлі вважають, що вибух на нафтобазі в російському Бєлгороді не сприяє створенню комфортних умов для продовження переговорів.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

"Те, що сталося, - безумовно не те, що можна сприймати як створення умов, комфортних для продовження переговорів", - сказав Пєсков.

Він розповів, що про пожежу на нафтобазі доповіли президенту РФ Володимиру Путіну.

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"Не нам в адміністрації президента давати якісь оцінки. Це мають робити професіонали. Перевага в повітрі в ході операції є абсолютним фактом, це справді так. А щодо того, що сталося, то оцінки все-таки повинні давати не ми, а наші силові відомства", - додав Пєсков.

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Топ коментарі

  • Анна Сергеева
    зато удар по нефтебазе во Львове или Днепре очень даже способствует переговорам.
  • Сергей Шевченко b452e707
    а я думаю сприяє, ше треба по флоту в сєвастополі *******.
  • Віктор c1638d64
    Пшел нах. лупоглазый!
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