Самопроголошеного "мера" Бердянська Сауленка підозрюють в державній зраді

Чоловік після окупації міста добровільно погодився на пропозицію військової адміністрації РФ та взяв на себе функції виконувача обов’язків мера.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Про своє призначення на посаду, створену у незаконних органах влади, підозрюваний повідомив у відеозверненні через мережу Інтернет, нехтуючи при цьому положеннями Конституції України та порушуючи конституційне право жителів м. Бердянска на вільне волевиявлення під час виборів", - йдеться у повідомленні.

Тепер йому висунули підозру за ч. 5 ст. 111-1 КК України. Йому загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі.

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