Загиблих унаслідок обстрілу будівлі обладміністрації у Миколаєві вже 28, - Кім

Кількість загиблих унаслідок влучення снаряду в будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації зросла до 28 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова обладміністрації Віталій Кім у телеграмі в п'ятницю.

"Жертв 28 від ракети по ОДА на зараз", - написав Кім.

Також він повідомив, що у приміщенні обладміністрації загинув переговорник, який вів перемовини про здачу окупантами зброї, якщо буде жорстка команда. "Тепер немає людини, а команда буде", - наголосив Кім.

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