Диверсанта засудили до 13 років неволі

Житель Одещини передавав ФСБ РФ інформацію про військовий об’єкт. А також намагався підірвати об’єкт Рівненського водоканалу.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловіка визнали винним у державній зраді та замаху на диверсію. Вирок виніс Гощанський районний суд на Рівненщині.

"Чоловік у травні 2020 року з власної ініціативи встановив контакт та вийшов на зв'язок з особою, яка представилась працівником ФСБ країни-агресора. Пізніше він, на виконання завдання цієї особи, збирав і передавав детальну інформацію про один з військових об'єктів на території Одеської області", - йдеться у повідомленні.

Також у вересні 2020 року він за завданням куратора намагався дистанційно підірвати один з об’єктів критичної інфраструктури "Рівнеоблводоканалу". Саме на місці злочину його затримали співробітники СБУ.

Читайте: Російські ДРГ прикриваються фальшивими документами із підписом нібито командувача угруповання Об’єднаних сил, - ОК "Схід". ДОКУМЕНТ