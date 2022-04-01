Чекаємо на повноцінну формальну відповідь РФ, - Кулеба про перемовини з Москвою
10 92621
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна в переговорах з РФ чекає від неї повноцінної формальної відповіді. Вона дасть зрозуміти, чи продовжуватимуть у Кремлі говорити мовою ультиматумів.
Про це глава МЗС заявив під час візиту до Варшави, інформує Цензор.НЕТ
"Ми чекаємо на повноцінну формальну відповідь Росії. З цієї відповіді стане зрозуміло, чи Росія продовжує говорити мовою ультиматумів, чи вони все-таки перейшла до конструктивного обговорення порядку денного та пошуку взаємоприйнятних рішень. Тому з нетерпінням чекаємо на цю відповідь", - сказав Кулеба.
Нагадаємо, українська делегація розпочала новий раунд перемовин з російською в онлайн-форматі.
Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що остаточно схвалених планів щодо переговорів з Україною поки що немає, але вони мають тривати. Готується реакція на пропозиції, озвучені в Стамбулі.