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Чекаємо на повноцінну формальну відповідь РФ, - Кулеба про перемовини з Москвою

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Чекаємо на повноцінну формальну відповідь РФ, - Кулеба про перемовини з Москвою
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна в переговорах з РФ чекає від неї повноцінної формальної відповіді. Вона дасть зрозуміти, чи продовжуватимуть у Кремлі говорити мовою ультиматумів.

Про це глава МЗС заявив під час візиту до Варшави, інформує Цензор.НЕТ 

"Ми чекаємо на повноцінну формальну відповідь Росії. З цієї відповіді стане зрозуміло, чи Росія продовжує говорити мовою ультиматумів, чи вони все-таки перейшла до конструктивного обговорення порядку денного та пошуку взаємоприйнятних рішень. Тому з нетерпінням чекаємо на цю відповідь", - сказав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Остаточно схвалених планів щодо переговорів з Україною немає. Готується реакція на пропозиції, озвучені в Стамбулі, - Лавров

Нагадаємо, українська делегація розпочала новий раунд перемовин з російською в онлайн-форматі.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що остаточно схвалених планів щодо переговорів з Україною поки що немає, але вони мають тривати. Готується реакція на пропозиції, озвучені в Стамбулі.

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Топ коментарі

  • Amber
    Адекватні люди не ведуть жодних переговорів із терористами , а раша - терорист !!
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Які, нафіг, переговори, якщо це чувирло не знає, що робиться на фронті і що йому доносять його переговорщики, а у нас прогрес в наступі і арахамії-подоляки не повинні вирішувати за народ, а народ і армія до повної перемоги над терористами-людожерами.
  • Національне Питання
    Зважаючи на те, що відомі пропозиціі з українського боку містять всі ознаки державної зради, заява громадянина Кулеби свідчить про єго причетність та співучасть у тяжкому злочині. А відтак він має бути арештований разом з громадянми Арахамією, Подоляком, Умеровим, Рєзніковим, Чалим і рештою перемовників.
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