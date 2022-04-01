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ЗСУ відновили контроль над 28 населеними пунктами, - Генштаб. ПЕРЕЛІК

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ЗСУ відновили контроль над 28 населеними пунктами, - Генштаб. ПЕРЕЛІК
ЗСУ відновили контроль над рядом населених пунктів на Поліському та Сіверському напрямках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ.

"Підрозділами Збройних Сил України відновлено контроль над населеними пунктами Демидів, Димер, Литвинівка, Гаврилівка, Козаровичі, Жовтневе, Глибівка, Ясногородка, Талакунь, Сухолуччя, Липівка, Гавронщина, Маковище, Миколаївка, Хмільна", - повідомили в Генштабі.

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"Після відходу противника підрозділами Збройних Сил України взято під контроль населені пункти Рудня, Шевченкове, Бобрик, Стара Басань, Нова Басань, Макіївка, Погреби, Бажанівка, Володимирівка, Шняківка, Сальне, Софіївка, Гаврилівка", - додали у відомтсві.

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Топ коментарі

  • УКРАЇНО4КА
    ДЯКУЄМО ВАМ ХЛОПЦІ !!!
  • Igor Abolinsh
    Нахер вам нужен тот Кремль? Хотите стадо рукожопых рабов содержать? Нет уж, пусть сами себе кашу из топора варят и отдыхают на солнечных берегах Баренцева моря, вместо Крыма. 6 метровый забор и ров с крокодилами. ну и камеры наблюдения по территории, чтобы поржать.
  • Vlad_Len
    Допоможіть Маріупольському Азову!!!! Допоможіть Маріупольцям!!!!
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