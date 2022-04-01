Сьогодні у Кракові відбудеться концерт для збору коштів у фонд Бутусова для допомоги фронту

Сьогодні, 1 квітня, у Кракові (Польща) відбудеться концерт для збору коштів у фонд головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова для купівлі дронів для українських воїнів на фронті.

Концерт почнеться о 21.00 в Chicago Jazz Bar, передає Цензор.НЕТ.

"У п’ятницю, 1 квітня, запрошуємо вас на концерт з нагоди відновлення роботи Chicago Jazz Bar. Під час концерту відбудеться збір грошей на закупівлю дронів для України. Гроші будуть перераховані до фонду Юрія Бутусова", - йдеться в анонсі події в фейсбуку.

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Організатором концерту виступили співачка Агнєжка Бачевська (Agnieszka Baczewska).

Допомогти фонду можна за такими реквізитами.

Юрій Бутусов

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