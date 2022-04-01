Через війну в Україні під загрозою опинилася світова спадщина. На сьогодні пошкоджено 53 об'єкти, - ЮНЕСКО

Десятки церков, історичних пам'яток та музеїв вже постраждали за часи російського вторгнення в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters, про це заявив заступник генерального директора ЮНЕСКО з культури Ернесто Оттон.

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Агентство ООН з культури склало попередній список постраждалих пам'яток культури з початку війни.

На даний момент зруйновано або пошкоджено 29 культових споруд, 16 будівель історичного значення, чотири музеї та чотири пам'ятники.

"Ми дуже стурбовані ситуацією як на гуманітарному, так і на культурному рівні спадщини. Спадщина людства в небезпеці в Україні", — заявив Оттоне.

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На початку березня глава ЮНЕСКО Одрі Азуле написала міністру закордонних справ росії Сергію Лаврову, щоб нагадати йому, що росія підписала конвенцію про охорону культурної спадщини під час війни. Але поки що відповіді не було, додали у відомстві.