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Російські війська обстріляли населені пункти Дніпропетровщини забороненими касетними боєприпасами

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Російські війська обстріляли населені пункти Дніпропетровщини забороненими касетними боєприпасами
У Дніпропетровській області у четвер, 31 березня, російські війська використали касетні боєприпаси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, 31 березня 2022 року збройні сили РФ здійснили реактивний артилерійський обстріл системою залпового вогню "Торнадо-С" двох населених пунктів Криворізького району Дніпропетровської області. Три ракети були оснащені забороненими касетними боєприпасами", - зазначається в повідомленні.

Під час огляду місця подій вибухотехнічна служба області виявила, розмінувала та знешкодила понад 32 касетні боєприпаси.

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Зазначається, що будь-які військові об'єкти на цій території відсутні.

"Такі дії РФ становлять пряму загрозу життю та здоров'ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме конвенції про заборону касетної зброї", - зазначили в Офісі генпрокурора.

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Топ коментарі

  • Patrick's
    Очільник французької розвідки подав у відставку. Бо спрогнозував, що путін побоїться напасти на Україну. Жоден з високопосадовців в Україні, котрі публічно виголошували подібні прогнози, не подав у відставку, ані навіть публічно не визнав своєї помилки.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    хер тебе а не Украина... ( що в перекладі - х*й тобі а не Україна)

  • Сергій Матвієнко b61c3773
    Так как и говорили: "россияне будут поддерживать войну, пока войну в своих городах не получат".

    Они кричали: "Даешь войну! Мочи хохлов! Работайте, братья!"

    А как по Белгороду сегодня *******, то некоторые жители белгорода уже сегодня пишут в местном чате: "Силы равны, нужно договариваться и выводить войска, чтобы было меньше жертв".
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