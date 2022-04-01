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На Донеччині заборонили торгівлю алкогольними напоями

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На Донеччині заборонили торгівлю алкогольними напоями
Відповідне розпорядження підписав начальник штабу — перший заступник Командувача об'єднаних сил бригадний генерал Анатолій Шевченко.

Про це повідомляють у Донецькій обласній військовій адмінітсрації, інформує Цензор.НЕТ

"Заборона на продаж алкоголю допоможе покращити стан громадської безпеки та порядку в області. Це — важливий елемент протистояння ворогу. Прошу всіх поставитися з розумінням. Алкоголь зараз — це невиправданий ризик для кожної окремої людини та суспільства в цілому", - пояснює ситуацію очільник ОВА Павло Кириленко.

Зазначається, що контролювати виконання розпорядження належить, зокрема, місцевим військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування. Заборона діятиме на час воєнного стану.

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Топ коментарі

  • Тетяна Тать
    думаю, таки заборонено
    це досить логічно
  • Перший канал України. Elom Mask, Tesla, SpaceX
    А у нас в Киеве разрешили. Только что из Варуса. Взял рыбку и две бутылочки пива. Прям день победы какой-то! Тьфу-тьфу не сглазить.
  • Цитаты, притчи, афоризмы.
    Издевательство. Выпить, пофилософствовать, обсудить глобальные проблемы. Теперь для для жителей донеччины это в прошлом❗
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