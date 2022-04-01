Ця транспортно-заряджаюча машина з комплексу ТОС вже ніколи й ніщо не зарядить!, - бійці ЗСУ про чергову трофейну техніку. ФОТО
Про це захисники України повідомляють на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ
Уже неодноразово повідомлялося, що окупаційні війська росіян у війні проти України намагаються використовувати важкі вогнеметні системи.
" Їхні ТОС-1 "Буратіно" та його вдосконалена версія ТОС-1А "Солнцепек" здатні завдати жахливої шкоди і втрат цивільному населенню...Та росія і поняття людськості та гуманізму взаєпопов'язані десь так само, як морська свинка і море... Жорстока і цинічна бензоколонка, яка уявила себе державою, не розуміє нічого, окрім мови сили. І отримує те, на що заслуговує!Ця транспортно-заряджаюча машина з комплексу ТОС вже ніколи й ніщо не зарядить! Вона "захлинулася власною стружкою" і не завдасть шкоди українцям. Князівські воїни про це подбали!", - йдеться у повідомленні.