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Ця транспортно-заряджаюча машина з комплексу ТОС вже ніколи й ніщо не зарядить!, - бійці ЗСУ про чергову трофейну техніку. ФОТО

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14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого продовжує активно працювати на перемогу України та показали чергову трофейну російську техніку.

Про це захисники України повідомляють на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ

Ця транспортно-заряджаюча машина з комплексу ТОС вже ніколи й ніщо не зарядить!, - бійці ЗСУ про чергову трофейну техніку 01

Уже неодноразово повідомлялося, що окупаційні війська росіян у війні проти України намагаються використовувати важкі вогнеметні системи.

" Їхні ТОС-1 "Буратіно" та його вдосконалена версія ТОС-1А "Солнцепек" здатні завдати жахливої шкоди і втрат цивільному населенню...Та росія і поняття людськості та гуманізму взаєпопов'язані десь так само, як морська свинка і море... Жорстока і цинічна бензоколонка, яка уявила себе державою, не розуміє нічого, окрім мови сили. І отримує те, на що заслуговує!Ця транспортно-заряджаюча машина з комплексу ТОС вже ніколи й ніщо не зарядить! Вона "захлинулася власною стружкою" і не завдасть шкоди українцям. Князівські воїни про це подбали!", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Nick Nemo
    ТОС - Так Обосралась Русня!
  • Роман Кокоровець
    гарний трактор силос топтати .
  • Rino Onix
    Дві новини про окупантів, однак з яких має право на існування.

    1. У Путіна - інсульт.

    2. В Росії хороше ППО.
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