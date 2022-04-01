Оборону Києва зменшувати не треба, хоч ворог і відводить війська з області та Чернігівщини, - Міноборони

Часткове відведення військ РФ із території Київської та Чернігівської областей не дає Україні підстав зменшувати рівня оборони Києва та інших міст.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наразі ми спостерігаємо, що російські підрозділи частково відводяться із територій Київської та Чернігівської областей. Одночасно, що саме у ворога є метою, ми в подальшій перспективі прогнозувати не можемо, і це не дає нам підстав у будь-який спосіб зменшувати рівень оборони наших міст, зокрема й столиці. Ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку ситуації. Справді, нині сил і засобів російської армії, щоб штурмувати столицю, явно недостатньо. Як буде надалі - час покаже", - сказав Мотузяник на брифінгу в українському медіацентрі у Києві у п'ятницю.

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