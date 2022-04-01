Попри "режим тиші" росіяни обстріляли евакуаційний автобус, який віз людей з Лисичанська, - голова Луганської ОВА Гайдай

Попри домовленості про режим тиші, російська армія обстріляла евакуаційний автобус, який віз людей з Лисичанська. З цього міста евакуйовані близько 1 300 жителів за день.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ

"Домовлятися з росіянами, певно, можна. Вірити дотриманню обіцянок – ні в якому разі. Сьогодні нібито "режим тиші", а нашим автобусам з людьми доводиться майже щоразу уникати осколків та мін. Чергове випробування чекало знов у Лисичанську. Ворог обстріляв наш транспортний засіб", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у Луганській ОВА, на щастя, ніхто з пасажирів не постраждав. Всіх доставлено до залізничних вокзалів.

Окрім цього, очільник Луганщини повідомляє, що з Лисичанська сьогодні евакуйована рекордна для Луганщини кількість людей – близько 1 300. Для порівняння, це середньодобовий показник по всій області загалом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Запорізькій, Донецькій та Луганській областях в п’ятницю відкрито дев'ять "зелених коридорів", - Верещук