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Зеленський розповів Макрону про переговори між Україною та Росією

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Зеленський розповів Макрону про переговори між Україною та Росією
Глава Української держави Володимир Зеленський обговорив із президентом Франції Емманюелем Макроном переговорний процес між Україною та Російською Федерацією.

Про це Зеленський повідомив у Твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Продовжив перемовини з президентом Франції Емманюелем Макроном. Розповів про протидію російській агресії. Обговорили переговорний процес – перебіг і перспективи, важливість безпекових гарантій. Ініціатива Франції щодо гуманітарних коридорів із Маріуполя має бути реалізована!" – зазначив очільник Української держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Умов для проведення евакуації жителів Маріуполя наразі не дотримано, - Макрон після розмови з Путіним

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Кого ще не позвали на цю собачу свадьбу ))
    Пам'ятайте реб'ята - перемовини зараз веде виключно ЗСУ, а не то шо ви отам собі думаєте.
  • Claudia Smith
    розповів. та ти шо. а ну ж оце відео подивись https://fb.watch/c6JDebspUw/
  • Voloshka P.
    Макрон дуже результативний політик, людина діла, а не слова
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