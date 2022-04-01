Зеленський розповів Макрону про переговори між Україною та Росією
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Глава Української держави Володимир Зеленський обговорив із президентом Франції Емманюелем Макроном переговорний процес між Україною та Російською Федерацією.
Про це Зеленський повідомив у Твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Продовжив перемовини з президентом Франції Емманюелем Макроном. Розповів про протидію російській агресії. Обговорили переговорний процес – перебіг і перспективи, важливість безпекових гарантій. Ініціатива Франції щодо гуманітарних коридорів із Маріуполя має бути реалізована!" – зазначив очільник Української держави.