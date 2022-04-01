Окупанти вкрали 5 контейнерів з запчастинами для ремонту обладнання на ЧАЕС, - "Енергоатом"

Все технологічне обладнання Чорнобильської АЕС працює. Також в штатному режимі працюють всі системи контролю та моніторингу радіаційних показників.

Про це сьогодні, 1 квітня, повідомив директор Чорнобильської АЕС Валерій Сейда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатому".



За його словами, зараз на території Чорнобильської АЕС немає жодного рашиста. Усі вони покинули станцію та її територію 31 березня до 20.00, забравши з собою Нацгвардійців, яких тримали у полоні з моменту захоплення ЧАЕС.



Щодо стану станції після звільнення її окупантами то, персонал поки що не може оцінити втрати.



"Загальні втрати оцінити поки не можемо. Окупанти забрали з собою 5 з 15 контейнерів з обладнанням для ремонту і запчастинами, необхідними для ЧАЕС. Що саме там було ми поки сказати не можемо", - сказав директор ЧАЕС.

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Він додав, що ЧАЕС загалом працює в штатному режимі. Це стосується як об’єкту Укриття, так і Сховищ відпрацьованого палива.