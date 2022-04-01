Кремль стверджує, що Лукашенко у розмові з Путіним підтримав дії РФ в Україні. У пресслужбі Лукашенка про це жодного слова
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Президент Росії Володимир Путін 1 квітня обговорив із Олександром Лукашенком хід "спецоперації" в Україні. Прес-служби політиків по-різному наводять деталі розмови.
"Володимир Путін інформував про хід спеціальної військової операції із захисту Донбасу і дав оцінки переговорів російських та українських представників, що ведуться, — повідомляє ТАСС з посиланням на пресслужбу Кремля. — Олександром Лукашенком знову висловлено підтримку дій Російської Федерації", передає Цензор.НЕТ.
У повідомленні пресслужби Лукашенка нічого не йдеться про його схвалення російської агресії в Україні:
"Привітали одне одного з прийдешнім святом — Днем єднання народів Білорусі та Росії, обговорили стан та перспективи розвитку двосторонніх відносин, окремою темою розмови стала ситуація навколо України, торкнулися й інших актуальних питань взаємодії".