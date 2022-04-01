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Зеленський та Путін зустрінуться в Стамбулі, - Ердоган

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Зеленський та Путін зустрінуться в Стамбулі, - Ердоган
Президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін можуть зустрінутися найближчими днями в Стамбулі.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "УНІАН". За словами Ердогана, домовленості, сформовані на переговорах делегацій України і Росії, закладають основу для зустрічі рівня президентів двох країн.

"Якщо ми зможемо провести цю зустріч в Стамбулі, повернути назад негативні процеси і направити їх в позитивне русло, ми будемо дуже раді", - сказав турецький лідер.

Ердоган повідомив, що вчора провів розмову з українським президентом Зеленським, а на сьогодні у нього запланована розмова з Путіним. Він зазначив, що Зеленський позитивно ставиться до можливості особистої зустрічі з Путіним, який раніше також висловив свою згоду.

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"Ми заявили про готовність до організації подібної зустрічі, особливо в контексті кроків щодо Криму й Донбасу. Зеленський дотримується позитивної думки. Путін раніше також висловився позитивно. За підсумками сьогоднішньої розмови, дату зустрічі визначать самі сторони", - сказав Ердоган.

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Топ коментарі

  • Reception Office
    Да, давай зеля легалізуй військовго злочинця. Не забудь фоточку зробить з дурашливою посмішкою.
  • Garry Grant
    Навіщо?!?!
  • ॐ Серж ॐ
    і про що з цим ідіотом можна говорити???
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