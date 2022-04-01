Лікарняні українцям, з якими через війну призупинили трудовий договір, заплатить Росія, - ФССУ
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Фонді соціального страхування України.
Оскільки в період призупинення дії трудового договору з припиненням виплати заробітної плати факт втрати заробітку через хворобу або травму відсутній, це тягне за собою також припинення права на компенсацію втраченого заробітку через тимчасову непрацездатність за рахунок роботодавця та за рахунок коштів Фонду соціального страхування України (важливий виняток – виплати по вагітності та пологах: декретні допомоги ФССУ профінансує незалежно від призупинення дії договору).
"Водночас, компенсація усіх втрачених працівником внаслідок нападу росії коштів покладається на державу-агресора. росія зобов’язана відшкодувати українцям понесені збитки, у тому числі за час тимчасової непрацездатності. Це передбачено Законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" від 15.03.2022 № 2136, який набув чинності 24.03.2022: відшкодування заробітної плати, гарантійних і компенсаційних виплат працівникам у повному обсязі покладається на державу, що здійснює військову агресію проти України", - повідомляють у ФССУ.