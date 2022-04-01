У Запоріжжі завтра вводиться подовжена комендантська година - від вечора суботи до ранку понеділка, - ОВА

У Запоріжжі змінюється час комендантської години - з 2 квітня (20.00) до 4 квітня (5.00).

Про це у Телеграмі повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"У м. Запоріжжя комендантська година розпочнеться у суботу, 2 квітня о 20.00 і завершиться у понеділок, 4 квітня о 5.00. Задля власної безпеки у цей час не виходьте на вулиці та інші громадські місця (тільки зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи). Оборона Запорізького краю триває! Просимо з розумінням поставитися до введених обмежень. Такі заходи вимушені та спрямовані на безпеку жителів регіону", - йдеться у повідомленні.

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