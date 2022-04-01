Через не відключений від SWIFT російський "Газпромбанк" закуповують безпілотники та комплектуючі для армії РФ, - ГУР Міноборони

Російські банки продовжують фінансувати російську агресію проти України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, встановлено, що через російські "Промсвязьбанк" та "Газпромбанк" здійснюються закупівлі БпЛА, комплектуючих для військової техніки та засобів радіоелектронної розвідки для підрозділів 47 танкової дивізії (Муліно).

"Промсвязьбанк" 12 березня потрапив у перелік установ, відключених від системи SWIFT. Щодо "Газпромбанку", то санкції проти нього ввела тільки Велика Британія. Цей банк є головною установою, через яку європейці здійснюють оплату за постачання російських енергоносіїв.

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