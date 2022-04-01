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Через не відключений від SWIFT російський "Газпромбанк" закуповують безпілотники та комплектуючі для армії РФ, - ГУР Міноборони

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Через не відключений від SWIFT російський "Газпромбанк" закуповують безпілотники та комплектуючі для армії РФ, - ГУР Міноборони
Російські банки продовжують фінансувати російську агресію проти України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, встановлено, що через російські "Промсвязьбанк" та "Газпромбанк" здійснюються закупівлі БпЛА, комплектуючих для військової техніки та засобів радіоелектронної розвідки для підрозділів 47 танкової дивізії (Муліно).

"Промсвязьбанк" 12 березня потрапив у перелік установ, відключених від системи SWIFT. Щодо "Газпромбанку", то санкції проти нього ввела тільки Велика Британія. Цей банк є головною установою, через яку європейці здійснюють оплату за постачання російських енергоносіїв.

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Топ коментарі

  • Володимир Логойда
    Змішали святе з грішним . . .
    Причому тут СВІФТ ? Не буде СВІФТА у Газпромбанку (хоча хотілося б), то інші системи підтвердження фінансових повідомлень використають. Зрештою готівку відвезуть, якщо сильно треба.
    Питання в іншому : хто їм продає запчастини для БПЛА в обхід західних заходів експортного контролю ? Хто той постачальник і кому наше ГУР (разом з МЗС) має руки відбити ?
    А СВІФТ - то вже лише оплата. Контрактів допускати не можна !!!
  • Максім ХОЙ 07fb0949
  • Garry Grant
    Ничего страшного. Клован встретится в Стамбуле с плешивой мразью и всё порешает. А дерьмак сфоткает их рукопожатие.
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