Будівля Харківського університету Каразіна повністю зруйнована, виш перемістять у безпечніше місце, - Міносвіти

Будівля Харківського національного університету ім. Каразіна повністю зруйнована, сам виш перемістять у більш безпечне місце.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час телемарафону сказав перший заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко.

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"На превеликий жаль, університет ім. Каразіна, який має багаторічні традиції, повністю зруйнований рашистськими загарбниками, повністю зруйнований їх авіаударами. Але університет ім Каразіна буде переміщений під керівництвом МОН і за сприяння Комітету ВР, ректор виконує всі наші рекомендації і переносить університет у більш безпечне місце", - сказав Вітренко.

Також, за його словами, були переміщені Харківський біотехнологічний університет в Закарпатську область, Чернігівська політехніка, зараз відбувається процес переміщення Маріупольського державного університету.

"Наша головна задача - зберегти освітню мережу України, яка потім буде допомагати у відбудові країни. Тому ми все робимо для того, щоб не втратити жодного університету, щоб всі університети працювали і могли організувати свій освітній процес, як мінімум, у дистанційні формі, а якщо це дозволяє безпекова ситуація, то і в змішаній формі, тобто з очними зустрічами викладачів та студентів. Тому ми перевозимо ті заклади освіти, які виявили таке бажання в більш безпечні райони", - сказав Вітренко.

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Також, за його словами, є виші, які вирішили залишитися в своїх містах, зокрема, багато вишів у Харкові й організовують освітній процес з 1 або 4 квітня.

Також урядовець додав, що заклади вищої освіти Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської областей отримують зараз велику кількість заявок від студентів, які бажають доєднатися до освітнього процесу.

Раніше перший заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко повідомив, що заклади вищої освіти будуть працювати там, де це дозволятиме безпекова ситуація.