Новини • Війна

Понад 10 млрд доларів знадобиться для відновлення інфраструктури Маріуполя, - міськрада

1 40110
Понад 10 млрд доларів знадобиться для відновлення інфраструктури Маріуполя, - міськрада
Не менше 10 млрд доларів знадобиться для відновлення інфраструктури Маріуполя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради.

Як зазначається, це попередня мінімальна оцінка, яка буде уточнена в процесі фіксації руйнувань, завданих агресією РФ. Для цього Маріупольська міська рада створила спеціальну депутатську комісію.

"Кожен злочин, кожне вбивство та руйнування, завдане агресором має бути зафіксовано та передано до міжнародного суду. Військові злочинці мають понести покарання. Зараз ми працюємо в тісній взаємодії з Урядом та Донецькою військово-цивільною адміністрацією аби після війни домогтися від Росії не тільки репарацій на повну відбудову нашого улюбленого Маріуполя, але й великих виплат всім маріупольцям за завдані страждання та шкоду", – зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Також читайте: Маріупольська міськрада закликала світову спільноту визнати дії РФ геноцидом

Топ коментарі

  • Alex Sav 8157c114
    вибачаюсь.. це з откатами... чи без....
    прошу зрозуміти правильно.. комусь війна -комусь мать рідна
  • PREDATOR PREDATOR
    Та це дуже мало.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини