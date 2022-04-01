Це ЗСУ змусили росіян відійти від Чернігова, - командувач ОК "Північ" Ніколюк

Загарбники лише заявили про плани відведення віськ, але насправді залишалися на місцях. Лише дії Збройних Сил України змусили їх відійти.

Про це в інтерв’ю "Суспільному" розповів командувач військ оперативного командування "Північ", генерал-майор Віктор Ніколюк, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росіяни змушені відводити свої війська від Чернігова. Тому що ми нанесли їм вогневе ураження і наразі той морально-психологічний стан, стан техніки, забезпечення матеріально-технічними засобами та боєприпасами, звичайно, змушує їх відводити війська. Такий факт є, вони наразі відводять війська, ми наносимо вогневі ураження – виганяємо ворога з нашої території", – сказав він.

Дивіться: Ворог потихеньку відходить з Чернігівщини, але розслаблятися ще зарано, - голова ОВА Чаус. ВIДЕО

Ніколюк наголошує, що відходити з Чернігівщини ворог змушений саме через дії ЗСУ.

"Росіяни оголосили про відхід, але як такого відводу військ не було. Навпаки, бойові дії продовжувалися, вони наносили авіаційні та артилерійські удари, як по наших підрозділах, так і по Чернігову. Вони були направлені на нанесення збитків і загрози життю місцевому населенню. Тому ми продовжуємо виконання завдань. Було прийнято ряд військових заходів, які спонукали їх розпочати відхід. Навіть на вчорашній день (31 березня. – Ред.), коли ми зайшли в одне з сіл, вони не збиралися виходити, але після того, як ми нанесли вогневі ураження, буквально за декілька годин вони вийшли з села. В подальшому, вже за селом, ми продовжували наносити вогневі ураження, тому що ми не ведемо вогонь по нашим селам, використовуємо лише тактику дії дрібних підрозділів", - пояснив він.

Також дивіться: На Чернігівщині партизани знищують окупантів, які відступають. ВIДЕО

Зараз, за словами Ніколюка, захисники україни ролять все, щоб мешканці області могли повернутися додому.

"Ми проводимо заходи по відновленню інфраструктури – це світло, вода. Проводимо розмінування території. Думаю, протягом до 5 діб ми всі ці заходи виконаємо", - сказав генерал-майор.