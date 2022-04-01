Рада запровадила 100% гарантування банківських вкладів

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №5542-1 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

За прийняття законопроєкта в цілому проголосували 298 парламентаріїв.

У перехідних положеннях документа зазначено, що на період воєнного стану та трьох місяців з моменту його припинення чи скасування Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодовує кожному вкладнику банку кошти в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через не відключений від SWIFT російський "Газпромбанк" закуповують безпілотники та комплектуючі для армії РФ, - ГУР Міноборони

Норма стосуватиметься банків, які будуть віднесені до категорії неплатоспроможних протягом дії воєнного стану в Україні та трьох місяців з дня його припинення чи скасування.

Загалом, законопроєкт визначає правову основу для участі Ощадбанку у системі гарантування вкладів фізичних осіб та відповідні положення, розроблені з метою забезпечити плавність перехідного періоду банку. Крім того, передбачене поступове збільшення суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами з 400 тис. до 600 тис. гривень (протягом визначеного періоду) у разі забезпечення фінансової стійкості ФГВФО.

Як повідомлялося, загальна сума вкладів фізичних осіб у банках – учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб станом на 1 лютого 2022 року становила 658,3 млрд грн. Вклади 98,1% вкладників у банках - учасниках Фонду не перевищували 200 тис. грн, а тому повністю підпадають під гарантії Фонду. Загальна сума цих вкладів становить 245,1 млрд грн.